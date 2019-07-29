Вашингтон, , 17:30 — REGNUM

Глава подразделения Xbox Фил Спенсер в интервью журналистам заявил о том, что успех компании Microsoft вовсе не означает обязательность «снесения» своего конкурента Sony. Об этом 28 июля сообщил портал GamingBolt.

Он добавил, что сегодня игровая индустрия работает не таким образом, что единственным способом для компании добиться успеха является «снос» компании-конкурента. «Это просто не так», — сказал Спенсер.

Он обратил внимание на то, что Microsoft на протяжении многих лет сотрудничала с Sony, которая, например, поставляла компьютеры, на которых была установлена Windows. При этом Microsoft является одним из крупнейших сторонних издателей для PlayStation.

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Напомним, в марте 2019 года ИА REGNUM сообщило, что Фил Спенсер разослал сотрудникам Xbox письмо, в котором прокомментировал анонс Google Stadia. Он заявил, что в презентации Google «не было больших сюрпризов».

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