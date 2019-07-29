Москва, , 17:30 — REGNUM

Московское центральное кольцо (МЦК) сократит интервалы между поездами вечером 29 июля, сообщили на странице Twitter Московского метрополитена.

Московское центральное кольцо Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ласточки» МЦК сегодня вечером будут ходить с интервалом в 5 минут до 1:00», — говорится в сообщении.

Кроме этого, посетителям концерта группы Rammstein в спорткомплексе «Лужники» рекомендовали запастись обратным билетом на метро или воспользоваться для оплаты банковской картой.

Концерт Rammstein в Москве начнётся в 19:30. 2 августа группа выступит в Санкт-Петербурге.