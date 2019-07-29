Санкт-Петербург, , 17:18 — REGNUM

Следствие считает самоубийство наиболее вероятной причиной смерти экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко, тело которого с огнестрельным ранением головы было найдено вечером 27 июля на спуске к воде на набережной реки Пряжки в Петербурге.

«Исходя из результатов первоначальных следственных действий, одной из основных версий следствия является самоубийство», — сообщили 29 июля в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу.

Однако уголовное дело, возбужденное после обнаружения тела, по-прежнему расследуется по статье УК РФ «Убийство». Это необходимо для детального выяснения всех обстоятельств трагедии, а также ее причин и условий.

В настоящее время допрашиваются родственники, коллеги и знакомые погибшего, назначается несколько судебно-медицинских экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

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