Москва, , 17:10 — REGNUM

После неудавшегося несанкционированного митинга в Москве 27 июля возбуждено первое уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Уголовное дело возбуждено по статье «Применение насилия в отношении представителя власти» против мужчины, который, по версии следствия, кинул в сотрудника спецподразделения Росгвардии мусорный бак.

Этот мужчина был задержан и сейчас находится в отделении МВД по Мещанскому району Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 июля в Москве несистемная оппозиция пыталась устроить несанкционированную акцию протеста перед зданием мэрии. Таким образом оппозиция пыталась оказать давление на Московскую городскую избирательную комиссию, чтобы та зарегистрировала ряд граждан на выборах в Московскую городскую думу, которым ранее было отказано в регистрации по причине недостоверной информации в собранных ими в свою поддержку подписях.

В ходе спецмероприятия в центре Москвы были задержаны более тысячи человек. Большинство из них были отпущены в тот же день.