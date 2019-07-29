Курган, , 17:11 — REGNUM

В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Юргамышского района, обвиняемой в истязании своих пятерых детей. Ранее эта многодетная семья состояла на учёте органов системы профилактики как неблагополучная из-за антисоциального образа жизни матери, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Зауралью.

Установлено, что в период с августа 2018 года по февраль 2019 многодетная мать систематически избивала своих детей подручными средствами. В ход шёл даже декоративный кактус. На мать полицейским пожаловался один из сыновей.

В настоящее время дети из семьи изъяты, женщина лишена родительских прав. По факту было возбуждено и расследовалось уголовное дело по п.п. «а, г» ч.2 ст.117 («Истязание»), ст.119 («Угроза убийством»), ст.156 УК РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей»). В ближайшее время дело по существу рассмотрит суд.

Следователем в органы полиции направлено представление о необходимости более тщательного контроля за неблагополучными семьями.

Отметим, что 25 июля был вынесен приговор пенсионерке, истязавшей девятерых приёмных детей. Женщина не обеспечивала подопечных полноценным питанием, сезонной одеждой, заставляла выполнять физически тяжелую работу по хозяйству. Кроме того, она неоднократно била детей подручными предметами, пристёгивала к кроватям, а также запирала их в сарае на длительное время. За это пенсионерка получила пятилетний условный срок.

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