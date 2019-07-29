Владикавказ, , 17:04 — REGNUM

Реставрация многих храмов в Северной Осетии будет проведена в ходе подготовки к 1100-летию крещения Алании. Ранее закрытые или используемые не по назначению религиозные культовые здания вновь вернут в строй в 2022 году. Об этом сообщил каналу «Россия 24» глава РСО-Алании Вячеслав Битаров.

По его словам, мероприятия по реставрации вошли в план подготовки к празднованию юбилея крещения Алании, который находится на контроле у вице-премьера Ольги Голодец, возглавляющей оргкомитет.

Напомним, 1100-летие крещения Алании будет отмечаться в 2022 году. Указ об этом 14 октября 2017 года подписал президент РФ Владимир Путин. В план подготовки к мероприятию включены просветительская и издательская деятельность, проведение выставок и фестивалей реставрация объектов культурного наследия.

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