Белгород, , 17:04 — REGNUM

Суд признал незаконными действия белгородского судебного пристава-исполнителя, который арестовал половину земельного участка многодетной семьи. Из-за наложенных ограничений нарушаются права других собственников, в том числе несовершеннолетних детей. Об этом 29 июля сообщили в пресс-службе Корочанского районного суда Белгородской области.

Глава семьи был признан должником, и пристав-исполнитель наложил арест и запрет на отчуждение ½ доли земельного участка, принадлежащего мужчине. Однако на этом участке белгородец с супругой построили дом, в том числе с использованием средств материнского (семейного) капитала. Родители обязаны оформить общую долевую собственность на себя и детей, и не могут этого сделать из-за решения пристава. Оспаривать арест пришлось в суде.

Суд пришёл к выводу, что действия пристава являются незаконными и обязал устранить нарушения — отменить акт о наложении ареста. Решение суда пока не вступило в законную силу.