Аугуста, , 17:02 — REGNUM

16 несовершеннолетних нелегальных мигрантов с корабля Gregoretti будут впущены на территорию Италии, сообщили в министерстве внутренних дел в понедельник, 29 июля, передает Rainews.

Всего на корабле службы береговой охраны Италии — около 130 мигрантов. Глава МВД Маттео Сальвини ранее заявил, что мигранты не будут впущены на территорию страны прежде, чем власти ЕС в письменном виде не подтвердят свою готовность забрать их к себе. Власти Германии уже выразили готовность забрать часть этих граждан.

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. За год поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 90%.

Подавляющее большинство приезжающих являются не беженцами от войны, потому что в их странах нет никаких войн, а экономическими мигрантами, отмечают в правительстве. Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве.

Осенью 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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