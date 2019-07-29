Москва, , 16:55 — REGNUM

Росавиация готова к переговорам с Украиной по вопросу возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом 29 июля заявил журналистам глава федерального агентства Александр Нерадько.

«Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины», — приводит его слова ТАСС.

При этом глава Росавиации отметил, что пока никаких попыток налаживания диалога по данному вопросу с украинской стороны не было.

Как передавало ИА REGNUM , ранее на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с призывом восстановить авиасообщение с Россией, прекращённое с октября 2015 года по инициативе Киева.

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