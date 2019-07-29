Москва, , 16:55 — REGNUM

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы рекомендует жителям города экономить воду и электричество. Об этом 29 июля сообщила пресс-служба департамента в связи с наступлением Всемирного дня экологического долга.

Столичный департамент призвал москвичей «задуматься об экологически ответственном поведении». Для этого нужно не покупать лишнего, перейти с одноразовых пакетов на сумки, экономить воду и электричество, а также разделять мусор и стараться пользоваться общественным транспортом.

«Когда планета-кредитор обеднеет, платить по счетам придется нашим детям и внукам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, причиной массовой гибели пчёл стало отравление инсектицидами, в состав которых входят фипронил и циперметрин.

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