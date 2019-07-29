Ярославль, , 16:52 — REGNUM

С 1 сентября во всех школах Ярославля вводится безналичная оплата школьного питания. Об этом сообщает сайт мэрии города.

Терминал системы безналичной оплаты школьного питания

Как уверяют представители власти, переход на новую систему не повлечёт затрат со стороны родителей учеников: карточки выдадут бесплатные, а процент за перевод средств на лицевые счета будет равен нулю.

Инициатива внедрения безналичной системы оплаты питания в учебных учреждениях принадлежит мэру Ярославля Владимиру Волкову, который в январе 2019 года достаточно жёстко потребовал от своих подчинённых исключить наличные платежи из этой сферы: «чтобы ни одного ценника за нал больше не было… А с 1 сентября все школы должны перейти на безналичный расчет. От нала нужно уходить».

Эксперимент по введению безналичной оплаты школьного питания стартовал в нескольких школах Ярославля в марте. Однако при всех очевидных плюсах новшество было воспринято родителями неоднозначно. Наибольшее возмущение было вызвано высокой стоимостью обслуживания карт процессингового центра «Аксиома», которая достигала 4%.

За прошедшее время мэрии Ярославля удалось решить эту проблему принципиально, отказавшись от услуг «Аксиомы» и достигнув соглашения со Сбербанком.

Как рассказала заместитель мэра по социальной политике Елена Новик, мероприятия «дорожной карты» по реализации данного проекта находятся в стадии исполнения и к началу нового учебного года будут завершены. В настоящий момент в школах идёт установка терминалов, собираются согласия родителей на обработку персональных данных детей, Сбербанк обрабатывает имеющиеся данные для изготовления карт школьника.

Насколько гладко начнёт работать новая система будет ясно уже скоро — до 1 сентября осталось всего 33 дня.

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