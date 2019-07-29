Посёлок Шиес, Архангельская область, , 16:50 — REGNUM

Отряды Росгвардии покинули железнодорожную станцию Шиес в Архангельской области, где планировалось возвести мусорный полигон. Об этом сегодня, 29 июля, в социальных сетях сообщают экологические активисты, которые находится на строительной площадке и препятствуют возведению полигона.

По словам экологических активистов, отряды Росгвардии и ОМОНа покинули станцию Шиес около недели назад. На месте остались лишь сотрудники полиции.

Они считают, что отряды Росгвардии были отозваны в связи с протестными акциями в Москве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, протесты против строительства мусорного полигона на станции Шиес начались уже почти год назад. Сейчас протестующие организовали круглосуточную экологическую вахту для недопущения строительства мусорного полигона. Против активистов возбудили уголовные и административные дела.