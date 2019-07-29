Курган, , 16:24 — REGNUM

В Кургане в августе начнётся демонтаж конструкций моста ЖБИ по проспекту Машиностроителей. Для автомобилистов подготовлен объезд по улице Промышленной, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Анатолий Воробьёв сообщил, что на демонтаж конструкции будут направлены федеральные 270 млн рублей. Работы стартуют в августе 2019 года, а в 2020 году начнётся возведение нового моста. Сроки строительства — 28 месяцев.

Врио губернатора поручил проработать вопрос сокращения сроков возведения нового моста ЖБИ до конца 2020 года, так как «у граждан есть большая потребность в данном путепроводе».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, путепроводу более 40 лет, он изношен и не соответствует современным требованиям по безопасности движения, грузоподъемности и надёжности. Поэтому движение по мосту властям Кургана пришлось ограничить с декабря 2018 года.

Согласно проектно-сметной документации, на реконструкцию моста требуется свыше миллиарда рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Федеральный трансферт Зауралье потратит на важную транспортную артерию