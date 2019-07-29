Москва, , 16:15 — REGNUM

«Жётлый» уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе на ближайшие двое суток, 30 и 31 июля, в связи с ожидаемыми дождями и сильным ветром. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как уточняется, «жёлтый» уровень означает, что погода в регионе будет «потенциально опасна».

Напомним, ранее синоптики предупредили о резком похолодании в столичном регионе с начала текущей недели. В связи с прохождением через Центральную Россию холодного атмосферного фронта к середине недели дневные температуры понизятся до +9…+14 градусов, ночные — до +4…+9 градусов.

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