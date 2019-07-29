Лондон, , 16:41 — REGNUM

Исследовательский аналитический центр TaxWatch 28 июля опубликовал финансовый отчёт о работе компании Rockstar Games. Согласно данным TaxWatch, разработчики не платят налоги в Великобритании с 2009 года.

Более того, в период с 2015 по 2017 год студия получила более $51 млн от государства в рамках программы поддержки разработчиков. Представители TaxWatch призывают Управление Её Величества по налогам и таможенным пошлинам расследовать налоговую ситуацию RockStar Games. Разработчики пока никак не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, компания Rockstar Games наиболее известна по сериям игр Grand Theft Auto, Max Payne и Red Dead Redemption. Главный офис компании расположен в Нью-Йорке (США), однако разработкой GTA V занималось именно британское подразделение Rockstar North.