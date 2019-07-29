Санкт-Петербург, , 16:21 — REGNUM

В открытом общественном голосовании на имя для будущего парка в центре Петербурга лидирует название «Романовский парк». За него высказались 23% участников опроса, который проводится на специально созданном сайте.

Второе место удерживает предложение назвать будущий парк «Тучков буян» (18%) — так в прошлом называлось место на Петроградской стороне, где должна появиться новая зеленая зона. В тройке лидеров также название «Петроградский парк» (8%).

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов не стал раскрывать, какое название для будущего парка нравится ему больше всего, чтобы не оказывать влияния на выбор петербуржцев.

Как сообщает 29 июля телеканал «Санкт-Петербург», сегодня Общественная палата города обсуждает концепцию нового парка на проспекте Добролюбова, где ранее планировалось построить комплекс зданий для Верховного суда РФ.

«Как проект будет реализован здесь, будет зависеть восприятие всего исторического центра. И либо там появятся здания, которые будут фактически конкурировать и спорить с нашими великими памятниками, либо там появится зеленая зона, которая оттеняет красоту наших главных памятников», — заявил председатель комиссии по сохранению историко-культурного наследия и туристской привлекательности Общественной палаты Санкт-Петербурга Дмитрий Шерих.

Ранее президент России Владимир Путин одобрил идею строительства парка на месте судебного квартала, представленную Александром Бегловым.

Читайте также: «Лучше Зарядья»: Путин поддержал идею Беглова строить парк вместо суда

Власти Санкт-Петербурга решили объявить международный конкурс на создание концепции зоны культурного досуга на проспекте Добролюбова. На шести гектарах предполагается построить подземный комплекс с концертным, театральным, лекционным и выставочным залами, кинотеатром, гастрономическим кластером. Над ним будет разбит общедоступный парк. Главным объектом проекта станет Дворец танца Бориса Эйфмана.

Читайте ранее в этом сюжете: Началось голосование за имя парка на месте судебного квартала в Петербурге