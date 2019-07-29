Магас, , 16:09 — REGNUM

В Ингушетии состоится благотворительный концерт с участием лучших коллективов республики. Средства от продажи билетов на него пойдут на лечение покалеченной семилетней девочки Аиши А., сообщили ИА REGNUM 29 июля в пресс-службе министерства культуры региона.

Концерт состоится во дворце культуры города Назрани. Среди участников благотворительной акции ансамбль народного танца «Эрзи», народный артист Ингушетии Султан Гайсанов, Тамара Яндиева, Осман Имагожев, Хава Евлоева, Индира Хочубарова, Зухра Дударова и другие исполнители.

Напомним, семилетняя девочка из Ингушетии была доставлена в республиканскую детскую больницу в тяжелом состоянии 4 июля. На теле ребенка были зафиксированы синяки, ссадины, ожоги, но особенно пострадали руки ребенка. Как было установлено девочку избивала родная тетя, в семье которой она воспитывалась.

Как сообщало ИА REGNUM, ребенка прооперировали и переправили на лечение в Москву, в НИИ детской травматологии и хирургии. В настоящее время врачи борются, чтобы сохранить руки девочке.

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