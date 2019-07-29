Оренбург, , 16:08 — REGNUM

В Оренбургской области львиную долю преступлений совершают мужчины. Однако в ряде сфер лидируют женщины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре региона.

Лидерство женской половины в совершении преступлений в ведомстве назвали исключением. Женщины чаще мужчин оказываются преступниками из-за ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию детей и фиктивной постановки на учет иностранцев.

Преступления, связанные с фиктивной регистрацией иностранных граждан, как правило, совершают пенсионерки без постоянного источника дохода.

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