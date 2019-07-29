Москва, , 16:06 — REGNUM

В Московской области появится учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», сообщает 29 июля РБК со ссылкой на источники.

Центр возведут в подмосковном парке Министерства обороны РФ «Патриот». Предполагается, что в нём будут проводить учебные сборы ученики школ из Москвы и Подмосковья. Строительство начнётся в сентябре 2019 года и будет профинансировано из бюджетов двух регионов. Общая стоимость оценивается на уровне 4 млрд рублей. Планируется круглогодичная работа центра. Сюда будут приезжать старшеклассники на недельные сборы познавать основы военной службы.

В пресс-службе Минпросвещения РФ ответили изданию, что вопросы военной подготовки находятся в ведении Минобороны.

Издание отмечает, что Министерство обороны не первый год добивается возвращения в школы начальной военной подготовки (НВП). В СССР этот предмет помогал ученикам старших классов школ получить представление о военной службе, но в 90-е годы он был заменён на «Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ).