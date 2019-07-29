Оренбург, , 16:00 — REGNUM

В Оренбургской области прокуратура составила «социальный портрет» преступника. Дана характеристика относительно возраста, пола и рода занятий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном надзорном ведомстве.

Чаще всего совершают преступления мужчины в возрасте 30−49 лет без высшего образования и без постоянного источника дохода, являющиеся гражданами РФ.

Среднестатистический потерпевший, по данным статистики, — тоже мужчина, гражданин России в возрасте 30−49 лет, являющийся наемным рабочим.