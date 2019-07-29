Воронеж, , 15:58 — REGNUM

До +10 градусов может опуститься температура воздуха на территории Воронежской области в ночь на 30 и 31 июля, а в ночь на 1 августа — до +9. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию регионального Гидрометеоцентра.

Воронежскую область коснется циклон, который накроет регионы Европейской части России, а на отдельные территории принесёт даже снег. По данным на 29 июля дневная температура в Воронеже составляет +23, но уже к вечеру похолодает, в ночь на 30 июля столбик термометра опустится до +10 градусов, а днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. Самым прохладным днём станет 31 июля — дневная температура составит +17 градусов. 1 августа тоже будет не жарко — до +18, а 2 августа потеплеет до +22.

Отметим, что об экстремальном похолодании в регионах России синоптики сообщили несколько дней назад. В Москве температура резко понизилась уже вечером 28 июля.