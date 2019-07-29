Нур-Султан, , 16:04 — REGNUM

На детском конкурсе «Евровидение» Казахстан представит участник российского проекта «Голос. Дети» Ержан Максим. Об этом 29 июля написал министр информации и общественного развития республики Даурен Абаев на своей странице в Facebook.

По его словам, 24 ноября 2019 года Казахстан второй раз примет участие в детском конкурсе, который пройдет в польском городе Гливице. Министр отметил, что участие республики стало возможным благодаря членству телеканала «Хабар» в Европейском вещательном союзе.

Напомним, 25 ноября 2018 года Казахстан дебютировал на конкурсе песен «Детское Евровидение — 2018», который прошел в Минске. Республику на конкурсе представляла Данэлия Тулешова, которая набрала 171 балл и заняла 6-е место.

Читайте также: Конкурс «Детское Евровидение — 2019» пройдет в Кракове