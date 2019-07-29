Красногорск, , 17:00 — REGNUM

В настоящее время на территории Подмосковья находятся девять палаточных лагерей, в отношении которых проведены все необходимые проверки. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.

Отмечается, что обеспечение безопасности в период летней детской оздоровительной кампании 2019 года находится на контроле у руководства Главного управления.

«Все ранее выявленные нарушения требований пожарной безопасности устранены. В целях профилактики нарушения требований пожарной безопасности и предупреждения случаев возникновения пожаров на объектах защиты летней детской оздоровительной кампании текущего года организована и проводится определённая профилактическая работа», — уточнили в ведомстве.

В сообщении отмечается, что руководители и ответственные за пожарную безопасность детских оздоровительных лагерей лица прошли обучение пожарно-техническому минимуму согласно требованиям нормативно-правовых актов, регламентирующих пожарную безопасность в части противопожарного режима, пожарной опасности технологического процесса и производства организации.

«В палаточных лагерях выставлены временные посты и организовано круглосуточное дежурство личного состава на пожарно-спасательной технике. В адрес местных пожарно-спасательных гарнизонов и территориальных отделов надзорной деятельности области направлено указание о проведении дополнительной профилактической работы на объектах, задействованных в детской летней оздоровительной компании», — добавили в пресс-службе.

Также сказано, что в течение всего летнего периода 2019 года в каждой новой смене (при каждом новом заезде детей) будет запланировано проведение профилактических мероприятий. Это практические тренировки по эвакуации с привлечением сил и средств местных пожарно-спасательных гарнизонов, а также проведение инструктажа с персоналом и отдыхающими.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь с 22 на 23 июля в Хабаровском крае произошёл пожар в детском палаточном лагере «Холдоми», в результате которого погибли дети.