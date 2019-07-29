Екатеринбург, , 15:38 — REGNUM

Два начальника территориальных ОВД в ГУ МВД России по Свердловской области получили выговоры. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь управления Валерий Горелых.

Руководителей наказали из-за допущенных ими просчётов в оперативно-служебной деятельности. Также им вменили в вину уменьшение результатов деятельности по защите интересов свердловчан.

Теперь у провинившихся есть три месяца на исправление ситуации на местах.

Кроме того, в управлении выдали 21 награду отличившимся сотрудникам.

Напомним, по итогу за первую половину 2019 года свердловчане стали чаще обращаться в полицию. Число таких обращений увеличилось на 4,8%.

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