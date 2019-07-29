Кудрово, Ленинградская область, , 15:41 — REGNUM

В примыкающем к Северной столице городе Кудрово (Всеволожский район Ленинградской области) дорожники расширили въезд в город со стороны Санкт-Петербурга.

Этот узкий въезд автомобилисты ранее прозвали «бутылочным горлом». Здесь постоянно возникали автомобильные пробки, а в случае ДТП на въезде/выезде движение практически останавливалось.

Как сообщили 29 июля в пресс-службе правительства Ленобласти, работы по расширению въезда в Кудрово проводила Дирекция комплексного развития Ленинградской области.

«По окончанию проведения работ улица Ленинградская расширена до четырёх полос, добавлена полоса на железнодорожном переезде, сделаны тротуары по обе стороны», — отметили в областном правительстве.

30 июля результаты работы в Кудрово осмотрит губернатор региона Александр Дрозденко.

Как сообщало ИА REGNUM, на ПМЭФ-2019 было подписано соглашение о строительстве транспортной развязки, она должна развязать транспортный узел на стыке Ленобласти и Санкт-Петербурга в районе Кудрово и торгового центра «МЕГА Дыбенко».

Читайте ранее в этом сюжете: Ленобласть договорилась на ПМЭФ о строительстве развязки в Кудрово