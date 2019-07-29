Якутск, , 15:02 — REGNUM

В Якутии общая площадь лесных пожаров превышает 1,177 млн гектаров, из них на лесной площади — 1,044 млн га. Такие данные были озвучены сегодня, 29 июля, в ходе селекторного совещания в ситуационном центре МЧС России по Якутии, которое прошло под руководством первого заместителя министра РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий Александра Чуприяна.

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Так, по состоянию на 29 июля, на территории республики ведутся работы по тушению 25 лесных пожаров общей площадью 929 гектаров, из них 10 лесных пожаров охватом 290 га локализовано. На труднодоступных и удалённых землях лесного фонда зарегистрировано 133 термоточки. Они расположены 18 районах региона.

«На территории Якутии зафиксирован 4−5 класс пожарной опасности. Острая ситуация сохранятся на территории Нюрбинского, Сунтарского, Хангаласского, Мегино-Кангаласского, Усть-Алданского районов», — сообщил заместитель председателя правительства Якутии Денис Белозеров, добавив, что ситуация находится под контролем.

На сегодня в тушении лесных пожаров задействовано более 780 человек, свыше 80 единиц техники.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 29 июля, в Якутию прибыло воздушное судно Бе-200 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России. Самолёт-амфибию задействуют для тушения лесных пожаров в труднодоступных и отдалённых районах. Кроме того, он будет оказывать помощь в локализации и ликвидации опасных очагов возгорания.