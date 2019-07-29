пос. Станционный-Полевской,
29 июля 2019, 16:22 — REGNUM
В Князь-Владимирском храме посёлка Станционный-Полевской возле свердловского города Полевского на реке Чусовой прошло традиционное массовое крещение. Оно состоялось 28 июля и было приурочено к Дню крещения Руси.
Атрибуты священников
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия (слева). Божественная крещальная литургия (справа)
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Здесь массовое крещение прошло уже в 16-й раз. Крещальную Божественную литургию совершил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. В посёлок ради крещения приехали более 140 человек из разных городов Свердловской области.
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Дети во время крещения в реке Чусовой у храма во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской города Полевского
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия (слева). Божественная крещальная литургия (справа)
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Божественная крещальная литургия
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Девущка, запетчатляет процсее крещения на память
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Как отмечают в пресс-службе Екатеинбургской епархии, на таинство были допущены те граждане, которые прошли огласительные беседы и получили благословление от своего духовника либо от священника. На реке Чусовой совершили водосвятный молебен, а заем началось само крещение.
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Крещение детей в реке Чусовая
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Люди возле храма после таинства крещения (слева). Люди возле храма после таинства крещения (справа)
После детей крестили взрослых (слева). После детей крестили взрослых (справа)
Затем последовало богослужение. Все окрещённые причастились, прошли вокруг храма крестным ходом, а затем приняли участие в праздничной трапезе и концертной программе.
Ознокомление пришедших с правилами ритуала крещения (слева). Пришедшие возле храма о имя святого равноапостольного князя Владимира (справа)
Пришедшие возле храма о имя святого равноапостольного князя Владимира
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Храм во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Храм во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Храм во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Храм во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской
Алексей Колчин © ИА REGNUM
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В Свердловской области прошло массовое крещение в реке Чусовой