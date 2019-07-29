29 июля 2019 | Время чтения 1 мин

пос. Станционный-Полевской, , 16:22 — REGNUM

В Князь-Владимирском храме посёлка Станционный-Полевской возле свердловского города Полевского на реке Чусовой прошло традиционное массовое крещение. Оно состоялось 28 июля и было приурочено к Дню крещения Руси.

Атрибуты священников Алексей Колчин © ИА REGNUM

Божественная крещальная литургия (слева). Божественная крещальная литургия (справа)

Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM

Здесь массовое крещение прошло уже в 16-й раз. Крещальную Божественную литургию совершил епископ Серовский и Краснотурьинский Алексий. В посёлок ради крещения приехали более 140 человек из разных городов Свердловской области.

Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Дети во время крещения в реке Чусовой у храма во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской города Полевского Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM

Божественная крещальная литургия (слева). Божественная крещальная литургия (справа)

Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Божественная крещальная литургия Алексей Колчин © ИА REGNUM Девущка, запетчатляет процсее крещения на память Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как отмечают в пресс-службе Екатеинбургской епархии, на таинство были допущены те граждане, которые прошли огласительные беседы и получили благословление от своего духовника либо от священника. На реке Чусовой совершили вод­о­с­в­ятный молеб­ен, а заем началось са­мо крещение.

Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM Крещение детей в реке Чусовая Алексей Колчин © ИА REGNUM

Люди возле храма после таинства крещения (слева). Люди возле храма после таинства крещения (справа)

После детей крестили взрослых (слева). После детей крестили взрослых (справа)

Затем последовало богослужение. Все окрещённые причастились, прошли вокруг храма крестным ходом, а затем приняли участие в праздничной трапезе и концертной программе.

Ознокомление пришедших с правилами ритуала крещения (слева). Пришедшие возле храма о имя святого равноапостольного князя Владимира (справа)

Пришедшие возле храма о имя святого равноапостольного князя Владимира Алексей Колчин © ИА REGNUM

Храм во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской Алексей Колчин © ИА REGNUM Храм во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской Алексей Колчин © ИА REGNUM Храм во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской Алексей Колчин © ИА REGNUM Храм во имя святого князя Владимира в поселке Станционный-Полевской Алексей Колчин © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: В Свердловской области прошло массовое крещение в реке Чусовой