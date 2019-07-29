Волгоград, , 14:49 — REGNUM

Супруги Коноваловы из Краснооктябрьского района Волгограда стали победителями всероссийского конкурса «Семья года». Они стали лидерами в номинации «Золотая семья России», сообщили 29 июля в пресс-службе администрации Волгоградской области.

Вместе супруги уже 67 лет. Григория и Варвару Коноваловых пригласили в октябре приехать в Государственный Кремлевский дворец, где пройдет церемония награждения лауреатов и победителей конкурса. От Волгоградской области в соревновании участвовали 58 претендентов из 37 муниципальных образований.

Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года, его организаторы Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Победителей определяют в пяти номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья России», «Семья — хранитель традиций».