Екатеринбург, , 14:43 — REGNUM

За первые шесть месяцев 2019 года увеличилось число обращений от жителей в органы полиции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых.

За полгода в структуры ведомства обратились более 596 тысяч граждан (рост на 4,8%).

В управлении считают, что такая статистика говорит о «степени доверия» свердловчан к полиции.

Напомним, ранее в свердловской полиции отчитались об уменьшении в первом полугодии 2019 года числа зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Таких фактов было выявлено на 13,2% меньше.

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