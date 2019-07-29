Орск, Оренбургская область, , 14:41 — REGNUM

В Орске Оренбургской в ближайшее время в суд передадут уголовное дело в отношении 24-летнего местного жителя, который обвиняется в жестоком убийстве двухлетнего ребенка с особой жестокостью из хулиганских побуждений. Собрана достаточная доказательная база, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По версии следствия, с 30 июля по 13 августа 2018 года молодой человек систематически избивал сына своей сожительницы, в том числе в присутствии матери ребенка. После очередного избиения женщина вызвала бригаду скорой помощи. Медики констатировали смерть ребенка.

По данным силовиков, экспертиза признала орчанина вменяемым. Первоначально он дал признательные показания, но впоследствии попытался свалить вину на сожительницу.

Примечательно, что семья не состояла на учете как неблагополучная. Мать не жаловалась в полицию на то, что ее сына избивают. Кроме мальчика, у женщины есть десвятилетняя дочь. Однако орчанку лишили родительских прав. Девочка передана под опеку родственникам.

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