Симферополь, , 14:39 — REGNUM

В Симферопольском СИЗО содержатся более тысячи заключённых, при том, что здание может вместить чуть более 800 человек. Об этом 29 июля в эфире крымского радио сообщила уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина.

«Этот вопрос сейчас решается. Наши правоохранительные органы берут под стражу уже в исключительных случаях — по тяжким преступлениям. Поэтому людей чуть меньше стало сидеть», — отметила Лубина.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле сотрудники УФСБ РФ по Крыму и Севастополю задержали главу администрации Евпатории Андрея Филонова, возбудив в его отношении несколько уголовных дел по обвинению в нецелевом использовании земельных участков, в связи с чем, по версии следствия, местному бюджету был нанесён ущерб на сумму более 80 миллионов рублей. На днях суд продлил ему срок содержания под арестом.

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