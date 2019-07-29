Эр-Рияд, , 14:43 — REGNUM

В воскресенье, 28 июля, в Саудовскую Аравию прибыло порядка 1 млн 100 тыс. верующих мусульман для совершения хаджа, об этом 29 июля сообщает Al Arabia.

Кааба (сс) Tahir mq

Саудовская Аравия имеет на своей территории два наиболее почитаемых мусульманами объекта — это мечеть Аль-Харам в Мекке и мечеть пророка в Медине, каждый верующий должен совершить хотя бы раз в жизни паломничество к этим святым местам.

Напомним, хадж или паломничество является одним из пяти столпов ислама, миллионы верующих ежегодно посещают королевство, что приносит Эр-Рияду существенные экономические вливания.

Читайте ранее в этом сюжете: Детский просветительский лагерь «Салям» открылся в Карачаево-Черкесии