Эр-Рияд, 29 июля 2019, 14:43 — REGNUM

В воскресенье, 28 июля, в Саудовскую Аравию прибыло порядка 1 млн 100 тыс. верующих мусульман для совершения хаджа, об этом 29 июля сообщает Al Arabia.

Кааба
Кааба
(сс) Tahir mq

Саудовская Аравия имеет на своей территории два наиболее почитаемых мусульманами объекта — это мечеть Аль-Харам в Мекке и мечеть пророка в Медине, каждый верующий должен совершить хотя бы раз в жизни паломничество к этим святым местам.

Напомним, хадж или паломничество является одним из пяти столпов ислама, миллионы верующих ежегодно посещают королевство, что приносит Эр-Рияду существенные экономические вливания.

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