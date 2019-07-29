Москва, , 14:34 — REGNUM

В Москве состоялся 23-й Зеленоградский полумарафон, сообщила 29 июля пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Соревнования прошли 28 июля на площадке «Алабушево» — в особой экономической зоне Москвы. Для взрослых участников подготовили трассы 21 км и 7 км, для детей — 500 метров.

«Полумарафон в забегах для взрослых объединил 1116 человек, которые в свой выходной день решили отдохнуть активно, и тем самым укрепить здоровье и получить заряд бодрости», — прокомментировал вице-мэр столицы Владимир Ефимов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый Липецкий полумарафон собрал более двух тысяч человек из 45 городов.

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