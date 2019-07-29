Краснодар, , 14:33 — REGNUM

В Краснодарском крае судья, принявшая решение о заключении под стражу тяжелобольного бывшего чиновника, лишена полномочий и седьмого квалификационного класса за дисциплинарный проступок, сообщается по итогам заседания квалификационной коллегии судей Краснодарского края, которое состоялось 26 июля.

На судью Кореновского районного суда Краснодарского края «наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи с лишением седьмого квалификационного класса», — говорится в сообщении.

В начале этого года СМИ писали об аресте находящегося под следствием бывшего главы Кореновского района Владимира Рудника, страдающего тяжелым заболеванием. Тогда судья приняла решение о принудительном приводе в зал суда на заседание тяжелобольного подследственного. Отправить в больницу, а не в СИЗО, мужчину удалось лишь после вмешательства врачей. По данным СМИ, ранее судья уже имела дисциплинарные взыскания.