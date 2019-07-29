Нижний Новгород, , 14:33 — REGNUM

В настоящее время в Нижегородской области работают 2 стационарных палаточных лагеря, в которых находится 110 детей. Рабочая группа областного координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в летний период 2019 года продолжает проверки таких учреждений, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

По словам начальника отдела по вопросам дополнительного образования и воспитания министерства образования, науки и молодежной политики региона Галины Охотниковой, межведомственная комиссия проверяет лагеря каждый вторник и четверг. До настоящего момента в регионе было проведено уже 439 проверок, из которых 369 — плановых.

По словам начальника лагеря «Хочу стать десантником», который работает на территории загородного детского оздоровительного лагеря «Маяк» в Дальнеконстантиновском районе, подполковника Михаила Булулукова, в лагере есть свои боевые расчеты — действуют три добровольных пожарных дружины. В случае необходимости оказания помощи соседнему лагерю, дружины по команде убывают туда для принятия мер пожаротушения. Воспитанники лагеря продемонстрировали комиссии умения в рамках тушения условного пожара, применяя мотопомпу.

Как сообщало ИА REGNUM, после трагедии в лагере на территории горнолыжного комплекса «Холдоми» в Солнечном районе Хабаровского края, где в результате пожара один ребенок погиб, а еще трое скончались в больнице, по всей России начались внеплановые проверки лагерей.

В ходе летней оздоровительной кампании в Нижегородской области лагеря посетят 151 тыс. юных нижегородцев, из которых 46 тыс. детей находятся в трудной жизненной ситуации. Летом организована работа 1194 учреждений.