Кэри, США, , 15:59 — REGNUM

Посетители чемпионата Fortnite World Cup увидели тизер десятого сезона игра. По их мнению, геймеров ожидает «возвращение к истокам», сообщает PC Gamer 29 июля.

Тизер был изображением «Пыльного депо» — одной из локаций оригинальной версии игры. Игроки считают, что в десятом сезоне локация может вернуться в своём первоначальном виде. Другие геймеры предполагают, что Epic Games могут ввести режим Fortnite Classic, полностью имитирующий первую версию игры.

Напомним, Fortnite — это популярная видеоигра в жанре Battle Royale («королевская битва»). Несмотря на условно-бесплатную модель распространения, Fortnite является одной из самый прибыльных игр в мире и популярной киберспортивной дисциплиной. Так, 28 июля завершился первый чемпионат мира по Fortnite.