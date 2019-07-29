Остин, США, , 14:30 — REGNUM

В сентябре 2019 года в дополнении к многопользовательской игре Fallout 76 появятся NPC и новая карта, а позже и ветвящиеся диалоги, такие же, как в Fallout 3. Об этом 28 июля сообщил портал TheGamer.

Соответствующие анонсы компания Bethesda сделала на прошедшем QuakeCon 2019. Издание пишет, что, судя по всему, геймеры могут рассчитывать на новую карту для режима «Ядерная зима» и новый тип рейдовых квестов. Отмечается, что эта карта, скорее всего, будет более «урбанистичной».

Представители компании также сказали, что измененная в Wastelanders модель диалогов будет больше похожа на ту, что были в Fallout 3.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что в дополнении Wastelanders персонажи геймеров смогут строить романтические отношения с поселенцами. При этом брать их в путешествие они не смогут.

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