Великий Новгород, , 14:28 — REGNUM

В федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» разработаны поправки, касающиеся условий содержания в следственных изоляторах беременных женщин и женщин с детьми. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, о предлагаемых изменениях в законопроект сегодня, 29 июля, на брифинге в Великом Новгороде рассказал член Совета Федерации РФ от Новгородской области Сергей Фабричный. Соавтором поправок выступает сенатор Андрей Кутепов.

Следственный изолятор (СИЗО) Дарья Антонова © ИА REGNUM

Фабричный пояснил, что действующим законом санитарная норма площади в камере для заключённых под стражу женщин не принимает в расчёт наличие детей. Сенаторы предлагают предусматривать ещё 4 кв м. в камере и на ребёнка. Кроме того, по мнению разработчиков поправок, беременные женщины и женщины с детьми должны содержаться отдельно от остальных — сейчас этого разделения нет.

По словам Сергея Фабричного, предварительный анализ ситуации в восьми регионах России показал, что в 2018 году в следственных изоляторах в Забайкальском крае, на Камчатке, в Коми, Марий Эл, Ивановской, Орловской, Пензенской и Свердловской областях содержались 48 беременных женщин и 11 женщин с детьми до трёх лет.

«Можно предположить, что эти цифры на самом деле, если говорить о всей стране, в разы больше», — отметил сенатор.

Напомним, федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» принят в 1995 году. После заседания Совета по правам человека при президенте в декабре 2018 года России Владимир Путин поручил подготовить предложения по улучшению ситуации в СИЗО.

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