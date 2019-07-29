Санкт-Петербург, , 14:32 — REGNUM

Жительница Санкт-Петербурга через суд добилась от банка компенсации за травмы, полученные в результате падения в банковском офисе. Женщина пыталась присесть на кресло, которое отъехало, в результате чего посетительница упала.

Инцидент произошел еще 12 марта 2018 года. Женщина в качестве клиента пришла в один из офисов банка «Открытие», где ей предложили сесть в кресло напротив сотрудника. Кресло оказалось на колесиках. Женщина при падении получила закрытый перелом и травму левой лучевой кости со смещением.

Как установила экспертиза, злополучное кресло было закуплено банком у компании IKEA, однако оно разработано и протестировано IKEA только для домашнего, а не для офисного использования.

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга требования истца удовлетворил частично, взыскав с банкиров в пользу истицы компенсацию морального вред в размере 15 000 рублей и расходы по оплате государственной пошлины в размере 300 рублей, сообщили 29 июля в судебной пресс-службе Северной столицы.