Орел, , 14:17 — REGNUM

Два известных орловских врача покидают регион — по разным причинам. Об отъезде медиков на странице в социальной сети сообщила солистка орловской филармонии Наталья Куприянова. По ее словам, регион покидают врач акушер-гинеколог, заведующий отделением гинекологии и репродуктивных технологий перинатального центра НКМЦ Алексей Голубенко и врач-гематолог отделения детской онкологии НКМЦ им. Круглой Алексей Рябко. Она также сообщила о том, что заведующий отделения детской онкологии Иван Фисюн «тоже на грани написания заявления об уходе».

»Я в ужасе! В ужасе не за себя, а за всех жителей Орловской области, в особенности за детей! Что происходит?! Да просто из нашей области началось бегство лучших специалистов в области медицины!!! Мы теряем лучшие кадры!» — эмоционально отреагировала Куприянова.

«Никто не хочет работать в Орловской области! Нет перспектив развития совершенно! Нищенские зарплаты, врачей затюкали, поддержки нет! Вопросов больше, чем ответов! А между тем, дорогие мои орловчане, пока мы с вами тут обсуждаем фонтаны и кинотеатры, у нас разваливается медицина. Я знаю точно, если мы потеряем таких врачей как Рябко и Фисюн, то статистика по смертности орловских детей с онкозаболеваниями изменится в сторону результатов 10-летней давности», — написала Куприянова.

Позже в самом медучреждении объяснили причины отъезда медиков. Главврач НКМЦ им. З.И. Круглой Людмила Крылова сообщила «ОрёлТаймс», что оба медика уезжают в связи с собственными обстоятельствами, а «не из-за каких-то внутренних конфликтов». Так, Алексей Голубенко уезжает в Санкт-Петербург, а Алексей Рябко возвращается с семьей в Донецк, где у него остались пожилые родители.

Между тем, ситуацию прокомментировал и глава департамента здравоохранения Орловской области Иван Залогин.

«Все мы люди и у нас есть субъективные причины. Далеко не всегда роль в наших решениях играет заработная плата или комфорт на рабочем месте. Есть обстоятельства, которые сильнее нас. И в случае с этими врачами это именно те случаи. Мне жаль, что мы теряем таких специалистов, но это жизнь. Оба уезжают к родителям и семьям, которые не живут в Орле», — цитируют Залогина «Орловские новости».

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с орловской медициной, в частности, кадровые проблемы, в последнее время близка к острой: медики жалуются на низкие зарплаты, чиновники — на кадровый голод, особенно в районах области.