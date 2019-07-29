Москва, , 14:45 — REGNUM

На несанкционированной акции 27 июля в Москве, по предварительным данным, были задержаны 47 подростков. Об этом заявила Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева, сообщил Общественный штаб по наблюдению и контролю за выборами депутатов Московской городской думы седьмого созыва.

«Они все отпущены, были вызваны родители, переданы им на руки. Сейчас мы написали обращение в МВД, чтобы нам дали конкретную статистику, плюс нас в первую очередь интересуют московские дети», — отметила Потяева.

Она также сообщила, что аппарат уполномоченного направил запросы по поводу задержаний на митинге в МВД, прокуратуру и Следственный комитет России. В частности, речь идёт об условиях содержания задержанных.

«Жалоб в наш адрес не поступало. Если будут обращения, то мы обязательно их рассмотрим по всем позициям», — уточнила столичный омбудсмен.

Напомним, несанкционированный митинг был посвящён тому, что так называемых независимых кандидатов не зарегистрировали на выборах в Мосгордуму. В ходе акции неизвестные распылили газ возле мэрии Москвы.