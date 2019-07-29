Симферополь, , 14:05 — REGNUM

Латентную преступность и насилие в российских семьях необходимо искоренять с помощью разъяснений и широкого информирования граждан. Об этом 29 июля в эфире крымского радио заявила уполномоченный по правам человека в РК Людмила Лубина.

«В Крыму работает только один центр, готовый принять пострадавших женщин и оказать им помощь. Он находится за пределами Симферополя. Если каждый член семьи будет знать о существовании таких центров, подобных ситуаций будет меньше», — отметила специалист.

Также, по её словам, пострадавшие от насилия в семье женщины могут также обратиться за помощью к уполномоченному по правам человека или участковому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Людмила Лубина заявила, что увеличение штрафов и ужесточение уголовной ответственности не помогут решить проблему насилия в отечественных семьях.