Валуйки, Белгородская область, , 14:03 — REGNUM

Машина итальянского писателя Лоренцо Мерло сломалась на трассе в Валуйском городском округе Белгородской области. Стоящий на обочине автомобиль с иностранными номерами заметили сотрудники Госавтоинспекции. Полицейские помогли путешественнику отбуксировать машину в автосервис, сообщила 28 июля официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ДПС (cc) Petr Magera

Лоренцо Мерло путешествует по России на автомобиле вместе со своей дочерью Жандирой. Под Валуйками машина сломалась, а починить её самостоятельно писатель не смог. Белгородские полицейские помогли путешественнику добраться до автосервиса, где слесари на станке выточили необходимые детали и устранили неисправность.

На память о поездке автоинспекторы подарили писателю книгу об истории региона. В свою очередь итальянец пообещал описать этот случай в личном блоге и новой книге.