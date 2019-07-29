Санкт-Петербург, , 14:04 — REGNUM

Компания «РусскаяБалтика» построит в поселке Шушары консультативно-диагностический центр «Славянка» для оказания первичной медицинской помощи жителям Пушкинского района Санкт-Петербурга в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). Это подтвердили сегодня, 29 июля, на заседании в Смольном.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о создании такого центра по схеме государственно-частного партнерства было подписано в июне 2019 года в рамках Петербургского международного экономического форума. Тогда объем инвестиций оценивался в 2,4 млрд рублей. Как ожидает медцентр сдадут в эксплуатацию в срок до 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: На ПМЭФ-2019 Петербург смог привлечь инвестиций на 182 млрд рублей

По данным издания «Петербургский дневник», в настоящее время соимость строительства центра на Колпинском шоссе оценивается в 2,29 млрд рублей. Его эксплуатация обойдется в 537 млн рублей в год, ещё 673 млн рублей в год составит компенсация инвестору в рамках ГЧП.

«Концессионное соглашение планируют подписать в декабре 2019 года, а строительство начать уже в 2020 году. Учреждение сможет обслуживать 80 тыс. взрослых и 30 тыс. детей», — отмечает источник.

В поселке Шушары и в микрорайоне «Славянка» Пушкинского района проживает множество семей с детьми, многодетных семей, семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.