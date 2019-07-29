Будапешт, , 13:57 — REGNUM

Южнокорейские спасатели, которые отправились в Венгрию для проведения операции по поиску пропавших без вести сограждан, спустя два месяца вернутся обратно на родину. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства иностранных дел страны.

По их словам, сегодня, 29 июля, власти Южной Кореи приняли решение о завершении спасательной операции в Будапеште и возвращении спасательной команды.

Известно, что спасатели отправятся в Южную Корею завтра, 30 июля.

Напомним, что 29 мая южнокорейские спасатели были отправлены в Венгрию после крушения катера на Дунае. На борту находились 33 туриста из Южной Кореи и два члена экипажа.

Известно, что только семь человек удалось спасти в первые часы после аварии. В настоящее время, один гражданин Южной Кореи все еще числится без вести пропавшим.

После того, как южнокорейская спасательная команда вернется обратно на родину, венгерские спасатели продолжат поисковые работы до 19 августа.