Вашингтон, , 14:02 — REGNUM

На YouTube-канале DidYouKnowGaming? 28 июля вышел ролик, посвящённый работе студии Monolith. Как оказалось, разработчики трудились над игрок про Бэтмена, которая позже превратилась в Middle-earth: Shadow of Mordor.

После окончания работы над серий F.E.A.R. разработчики решили создать игру по кинотрилогии Кристофера Нолана «Тёмный рыцарь». Однако Monolith так и не получили разрешение от режиссёра, и проект пришлось отменить. В итоге многие геймплейные наработки (в том числе боевая система) напрямую перекочевали из Project Apollo (рабочее название игры про Бетмена) в Middle-earth: Shadow of Mordor.

Напомним, Middle-earth: Shadow of Mordor — это популярная экшен-игра, выпущенная студией Monolith и компанией Warner Bros. Interactive Entertainment в 2014 году. По сюжета проекта, игрок управлял человеком по имени Талион, которого принесли в жертву ради воскрешения одного из создателей Колец Власти.