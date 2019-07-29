Душанбе, , 13:44 — REGNUM

В Согдийской области Таджикистана по итогам первой половины 2019 года женщины совершили 556 преступлений, что на 65% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом 29 июля заявила глава управления по делам женщин и семьи администрации региона Нигора Гаффорзода, сообщает агентство «ТаджикТА».

По её словам, рост женской преступности наблюдается в городах Худжанд, Бустон, Канибадам и в Аштском районе. В частности, в Худжанде представительницы прекрасного пола совершили 124 преступления, что на 125% больше, чем за первую половину 2019 года.

Гаффорзода добавила, что наряду с ростом женской преступности отмечается увеличение случаев самоубийств среди женщин. За полгода количество таких случаев увеличилось на 21,5%, до 62 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Таджикистане по итогам первой половины 2019 года за безответственное воспитание детей к административной ответственности привлекли 2230 родителей.

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