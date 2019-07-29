Евпатория, Крым, , 13:25 — REGNUM

Из-за острой нехватки врачей в евпаторийской городской больнице уже две недели не делают пациентам плановые хирургические операции. Об этом ИА REGNUM сообщает со ссылкой на информацию администрации ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница».

Иван Творожников. Бездорожье в Тверской губернии. Земский врач

«В связи с острой нехваткой врачей по специальности «анестезиология и реанимация» администрация вынуждена временно прекратить оказание плановой хирургической помощи в виде плановых оперативных вмешательств под общим обезболиванием. О возобновлении проведения плановых операций под общим обезболиванием будет сообщено дополнительно», — указано на официальном сайте больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам руководителя севастопольского онкодиспансера Василия Ощепкова, в городе наблюдается острая нехватка специалистов-онкологов.

Об этом: «В Севастополе острая нехватка специалистов», — главврач онкодиспансера