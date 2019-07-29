Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM

Более 2,1 тыс. тонн смёта и 400 тонн мусора убрали дорожные предприятия с улиц Санкт-Петербурга на минувшей неделе, сообщает 29 июля пресс-служба комитет по благоустройству города.

Отмечается, что на полив в жару и мойку улиц коммунальные предприятия израсходовали свыше 30 тыс. кубометров воды. Всего неделю дорожными предприятиями отработано более 7,6 тысяч смен ручников и почти 4,5 тысяч машино-смен.

Уборка городских улиц после проведения главного военно-морского парада выполнялась сразу после окончания праздничных мероприятий — к 2:30 были вымыты основные площадки, к 6:00 завершены работы были на других территориях.

В ведомстве сообщили, что в понедельник на улицах Петербурга работают 372 единицы спецтехники и 912 работников ручного труда.

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