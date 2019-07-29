Псков, , 13:16 — REGNUM

Всероссийский форум молодых семей впервые состоится в Псковской области с 5 по 9 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Семья

Участниками форума станут более 200 представителей из 42 субъектов Российской Федерации, в том числе около 70 детей. Псковскую область представят более 180 участников форума.

По замыслу организаторов форума, он должен сформироватьобщероссийское сообщество молодых семей, укрепить институт молодой семьи. Программа форума нацелена на популяризацию семейных ценностей в молодёжной среде. В рамках форума пройдёт фестиваль клубов молодых семей. Участникам мероприятия расскажут о поддержке детства, материнства и отцовства некоммерческими организациями, они смогут обменяться опытом, получить ответы на вопросы семейной и детской психологии.

Организатором форума выступает Федеральное агентство по делам молодёжи. Партнёрами мероприятия, помимо администрации Псковской области, стали Ассоциация организаций по защите семьи и Национальная родительская ассоциация.